Il 12 maggio il Trofeo Primavera Città di San Salvo 2019 con la Ciclistica Valle Trigno

Appena iniziata la stagione 2019 della Ciclistica Valle Trigno che conta ben 60 soci sotto la presidenza di Rocchino Bucci coaudivato dai componenti del direttivo Vincenzo Di Fano, Aldo Massari, Roberto Massari, Giuseppe Natarelli, Adelchi Paglione, Franco Amoroso, Pasquale Varsalone e Roberto Sacchetti.

La compagine amatoriale di San Salvo riparte con vigore ed entusiasmo in un 2019 che spazierà prevalentemente tra gare su strada a circuito sul territorio regionale abruzzese e il cicloturismo mettendo nel mirino il campionato regionale della Uisp in più prove ed anche quello nazionale in programma a ottobre a Pieve Coriano in Emilia Romagna. L’evento clou è fissato il 12 maggio con l’organizzazione del Trofeo Primavera Città di San Salvo valevole come campionato regionale Uisp Settore di Attività Ciclismo Abruzzo e Molise. Come ogni anno gli impegni saranno molteplici e la passione sicuramente non abbandonerà un gruppo ben affiatato e coeso come quello della Ciclistica Valle Trigno.