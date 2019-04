Confermato lo sciopero di domani dei lavoratori della Sam srl di San Salvo

Confermato lo sciopero slla Sam srl di San Salvo. "Ad oggi, 22 aprile 2019, non abbiamo avuto nessun riscontro positivo dalle dichiarazioni di sciopero", afferma la femca Cisl, "pertanto, domani 23 aprile, alle ore 9,30, i lavoratori della SAM Srl di San Salvo manifesteranno, contro la chiusura dello stabilimento e la perdita del proprio posto di lavoro, davanti ai cancelli dell'azienda in via Australia 2 - San Salvo".