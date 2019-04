Abbandonare i rifiuti è incivile, un gesto di cui vergognarsi

L’ abbandono dei rifiuti è un gesto di inciviltà che non può essere più tollerato! Anche quest’anno purtroppo come sempre accade, dopo le gite al mare o in campagna, capita di potersi imbattere in cumoli di immondizia. Nella foto di oggi pomeriggio sulla spiaggia di San Salvo Marina quel che resta della Pasquetta di qualche comitiva di incivili. Speriamo che gli autori di questo gesto riconoscendolo si possano ravvedere e non ripetere.