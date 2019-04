San Salvo, anziana di 82 anni trovata svenuta in casa dopo 2 giorni dai Carabinieri

Un’anziana di 82 anni è stata soccorsa oggi dai Carabinieri. La donna A.A. nata a San Salvo nel 1937, vedova, si trovava all'interno della propria abitazione priva di sensi, distesa a terra, a causa di una caduta occorsa due giorni prima, verosimilmente dopo essersi fatta la doccia. I militari, sono riusciti a entrare tramite la finestra del balcone, traendo in salvo la pensionata, che è stata poi trasportata dal personale del 118 all'ospedale San Pio di Vasto, dove è ricoverata in osservazione presso il reparto di Neurologia per trauma cranico. La prognosi è attualmente riservata.