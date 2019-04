Addobbata con dolci e fiocchi colorati, la 'Pipizzera' è pronta per San Vitale

Quest’anno in occasione della festività di San Vitale Martire Patrono di San Salvo il comitato feste ha voluto riproporre la tradizione della “Pipizzera”.

La “Pipizzera” di struttura a forma ovale, di dimensioni all’incirca di diametro cm 70 e di altezza cm 170, era donata dal mugnaio al Santo dopo aver macinato il grano offerto dai cittadini per la produzione dei “Porcellati e sagne” ed era decorata da dolci locali e fiocchi colorati.

Il comitato ringrazia il sig. Nicola Dolce per l’impegno a realizzare la struttura della “Pipizzera” ed il carrello per il trasporto, il Panificio Granatello, il panificio Punto Pane, D’Agostino Gastronomia, Bar Biondo e quanti altri hanno partecipato ad offrire i dolci per l’addobbo della Pipizzera.

Il comitato augura a tutti i cittadini buona festa di San Vitale.