Il Club delle Bollicine nell’azienda Terre D’Erce e il ristorante Oasi a Vasto Punta Aderci

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Grande successo per la Pasquetta Edition organizzato dal Club Delle Bollicine e del Vino Italiano che ha visto come protagonisti il ristorante Oasi a Vasto situato nella meravigliosa Punta Aderci e la cantina Terre D’Erce che ha fatto degustare vini che nello scenario enologico nazionale contribuiscono a dare lustro e a far conoscere il nostro Abruzzo e il nostro territorio. Nicolino Travaglini, Anna e Katia Sabatini ci hanno dato la possibilità di degustare prodotti tipici di prima qualità abbinati a vini forti e gentili com’è la nostra gente. Terre D’Erce è un azienda giovane e dinamica con alle spalle vanta una lunga tradizione nella viticoltura che gli ha permesso negli ultimi anni di accreditarsi nello scenario enologico nazionale. La sua linea comprende Il Pecorino IGT, la Falanghina IGT, il Pecorino Mottagrossa IGP, il Cerasuolo d’Abruzzo DOC, la Paurosa Montepulciano D’Abruzzo DOP, lo Spumante Brut Pecorino e lo Spumante Brut Rosè.

È stata una giornata speciale tra prati, vigneti e la splendida Punta Aderci a Vasto. Luca Damiano, Antonio Monteodorisio, Elena Colantonio ed il direttivo del Club ringraziano gli amici che costantemente seguono le iniziative di questa associazione culturale che continua a crescere e a far conoscere le bellezze e i gusti del nostro Abruzzo. https://www.facebook.com/clubdellebollicineedelvinoitaliano/