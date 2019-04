Le foto di Randstad1969 in mostra sul camper di Civico Zero a Roma il 28 aprile

Le immagini stampate dal nostro Franco Glieca saranno in mostra a bordo del camper di Civico Zero durante la seconda edizione dell’Italian StreetPhoto Festival, il primo vero festival internazionale di street photography in Italia ideato e organizzato dai fotografi Stefano Mirabella , Alex Liverani e Francesco Sembolini. Una tre giorni ricca di appuntamenti con mostre, PhotoWalks, concorsi, letture portfolio, talks e workshops con ospiti italiani ed internazionali.

Oltre la mostra nel pomeriggio dalle 16 alle 17 ci sara la Talk ( Gratuita) dedicata al progetto! Di seguito il link http://it.italianstreetphotofestival.com/talk-ranstad-1969/