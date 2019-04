Pasquetta con la comunità di San Nicola

E' stata una bellissima giornata,il Lunedì dell'angelo trascorso con la parrocchia di San Nicola.Dopo la celebrazione eucaristica delle ore 9:00 la comunita' di San Nicola si è recata,chi a piedi e chi con le macchine a San Salvo Marina.In molti hanno preferito andare a piedi e durante la camminata hanno intonato canti di gioia.Dopo la colazione e la passeggiata tutti i presenti si sono ritrovati nel piazzale Cristoforo Colombo per essere coinvolti in alcuni giochi e per fare una foto di gruppo.E dopo tutti in macchina per raggiungere la fattoria sociale RECINTO DI MICHEA a Vasto per condividere il pasto e stare insieme.Oltre ai parrocchiani di San Nicola erano presenti anche i ragazzi della Papa Giovanni XXII di Vasto.Ed e' stato proprio uno di questi ragazzi che si e' occupato di cucinare per circa 100 persone,una succulenta pasta all' amatriciana e delle gustosissimo salsicce e patate cotte nel forno a legna.Dopo la preghiera di ringraziamento al Signore "FAME FAME SETE" e aver condiviso il pranzo,tutti hanno potuto giocare e divertirsi giocando a palla al volo,visitando la fattoria,e ballando balli di gruppo.La giornata e' stata allietare dalla musica del DJ Lorenzo.un buonissimo gelato in gelateria ha concluso ufficialmente e al meglio questo Lunedì di Pasqua vissuto in comunità.