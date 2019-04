Incidente sul lavoro, rimane ferito un operaio di San Salvo

Incidente sul lavoro questa mattina a San Martino in Pensilis in un cantiere di una ditta di San Salvo. Due gli operai imasti feriti, un 20enne di San Salvo trasportato all'ospedale San Timoteo di Termoli e attualmente in stato di osservazione, e un 36enne ferito in modo più grave trasportato al Cardarelli di Campobasso. I Carabinieri della locale stazione stanno effettuando tutti gli accertamenti per risalire alla dinamica dell'accaduto.