La musica dei Pink Floyd al teatro Rossetti di Vasto

Si chiama "Classics" il nuovo spettacolo dedicato alla musica dei PINK FLOYD che la tribute band vastese Eclipse proporrà Martedi 30 Aprile al Teatro Rossetti di Vasto alle ore 21,00.Lo show teatrale propone i migliori brani del famoso gruppo inglese entrato nella storia della musica.

L'evento é a cura dall'Associazione Un Buco Nel Tetto di Vasto con il Patrocinio del Comune di Vasto. Il costo del biglietto é di 6 euro ed il ricavato sarà devoluto interamente alla Casa Famiglia Papa Giovanni XXIII di Vasto.

"Far parte di una tribute band come questa ti spinge sempre a dare il meglio di te, sia nello studio dei brani che nella ricerca perfetta dei suoni. Dietro a questo progetto c'é tantissimo lavoro individuale e di squadra. In questa data suonerà con noi per la prima volta al sax il Prof. Giampiero Barbati." ci dice il tastierista Giovanni Tabilio.

La band ha come membro anche un sansalvese, Emanuele Perrina alla batteria. I biglietti saranno reperibili all'ingresso del teatro oppure prenotandoli anticipatamente al numero 349-5401468.

Appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del rock.