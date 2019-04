Sagnitella C.A.L.D.A un successo per la seconda edizione

Rosa Del Borrello, icona della tradizione delle sagnitelle sansalvesi, per il secondo anno ha prestato la sua maestria in una serata di festa alla Casina Delle Rose. La coniugazione fra tradizione e innovazione è il segreto di questo successo. Certamente non è una sorpresa la capacità della famiglia Cicconetti di saper rendere vivo e piacevole il centro cittadino, ma ieri sera c'era qualcosa in più: Rosa e le sue sagnitelle in primis, la selezione musicale di C.A.L.D.A, uno staff giovane e preparato e tanta voglia di sano divertimento.