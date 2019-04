Corteo e commemorazione per il 25 aprile a San Salvo

Si è tenuta oggi a San Salvo la commemorazione del 74esimo anniversrio della festa della Liberazione e del 71eimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione italiana. Dopo il raduno alla villa comunale si è tenuta la benedizione e deposizione della corona al Monumento ai caduti in via Roma. Hanno partecipato il sindaco Tiziana Magnacca e alcune rappresentanze delle scuole cittadine e autorità comunali, oltre alle associazioni nazioni combattentistiche e d'arma della città.

Foto: Comune di San Salvo