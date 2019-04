Intitolata la strada a 'Donato Di Fonzo e Fratelli': "Un giorno storico per Scerni"

E' stata intitolata questa mattina a Scerni la strada "Via Cavaliere Donato Di Fonzo e Fratelli".presso l'area artigianale di Località Colle Comune.

"Oggi è un giorno storico", ha affermato il vicesindaco Antonello Marcucci, "oggi è un onore per questa amministrazione comunale e per tutta la comunità di Scerni, rendere omaggio ai grandi fratelli scernesi Di Fonzo: Donato, Giovanni, Alfonso, Giuseppe e Panfilo, dedicandogli questa strada", ha continuato, "La scelta della strada di questa area non è stata casuale, ma individuata fin dall'inizio come via che non poteva non essere intitolata a Donato Di Fonzo e Fratelli, capostipiti della imprenditoria scernese. Loro hanno dato lustro e ricchezza a questo paese non solo economica, ma anche culturale, una risorsa importante per tutta la regione e azienda tra le più affermate nel trasporto di persone".

Anche la scelta del giorno non è stata casuale, infatti oggi 25 aprile è il giorno della tavolata dedicata a San Panfilo, patrono di Scerni.

Dopo i saluti del presidente della società "Donato Di Fonzo e Fratelli", Alfonso Di Fonzo e la benedizione del parroco di Scerni don Graziano Fabiani è seguito un brindisi con rinfresco.