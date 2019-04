San Salvo, grande emozione per la giornata diocesana dei ministranti

"Vedo, sento...racconto" il tema della "Giornata diocesana dei Ministranti", giunta alla 53esima edizione che si è tenuta oggi nella parrocchia di San Nicola a San Salvo. Per l'occasione sono giunti in città bambini, ragazzi, giovane e adulti, tutti in qualche modo impegnati nel servizio liturgico. Dopo l'accoglienza e il pranzo è seguito il dialogo con l'arcivescovo della diocesi di Chieti-Vasto, Bruno Forte e alle ore 17 si è mosso il corteo per raggiungere la chiesa di San Giuseppe dove è stata celebrata la Santa messa.

Foto di Antonino Vicoli