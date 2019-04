Sevel annuncia 210 nuove assunzioni, Uilm: "Obiettivo stabilizzazione a tempo indeterminato"

Ieri, 24 aprile la direzione Sevel ha annunciato ulteriori 210 assunzioni con contratto in somministrazione. Comincerarro a lavorare il 29 Aprile 2019 nello stabilimento del Ducato di Atessa. Il rapporto di lavoro si protrarrà fino al 4 Agosto 2019

La RSA UILM Sevel interviene sulla scelta aziendale:

"Dall’inizio del 2019 sono stati inseriti tra Sevel e Fca Plastica complessivamente circa 400 giovani, una vera boccata d’ossigeno al territorio e per tutta la regione. Gli ultimi inserimenti, insieme ai circa 200 trasfertisti già in presenti in Sevel, saranno utilizzati per garantire alle maestranze le ferie scaglionate per 2 settimane consecutive a partire dal 13 maggio e fino a 5 ottobre compresi. C’è soddisfazione per la crescita occupazionale e la priorità data ai giovani locali e del vicino territorio. Per la UILM l’obiettivo è di stabilizzare i nuovi inserimenti a tempo indeterminato direttamente con Sevel, evitando formule contrattuali “precarie” come lo staff leasing.”

"Questo breve comunicato riconosce il valore e il ruolo che da anni la Sevel svolge sul territorio, dice Cimone Emanuele della Uilm e aggiunge, non solo per la crescita economica del territorio dove l'azienda insiste, ma addirittura la Sevel si fa carico di sostenere la speranza dei giovani contrastando lo spopolamento in atto nei territori abruzzese e molisano. E continua: Crediamo che dovrebbe essere un un esempio da seguire ma andrebbero finalizzate risorse nella soluzione di alcune gravi criticità , come quelle che presenta la rete viaria

.Ad oggi sono state fatte solo promesse in campagna elettorale, tutte disattese dai politici di tutte le compagini. .Sarebbe necessario, invece,investire risorse su ciò che esiste e funziona non su progetti fumosi, Andrebbero protette aziende come la Sevel, che garantiscono lavoro, ricchezza ai territori e andrebbero protette le maestranze che con tanti sacrifici ma con tanto orgoglio contribuiscono a realizzare un prodotto di qualità"