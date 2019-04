Chiusura del Tribunale di Vasto, Magnacca “Il nostro territorio ha bisogno di tutela e giustizia”

“La presenza così numerosa in risposta all’invito di Angela Pennetta rappresenta una delle tappe di una lotta che ci ha portato ancora una volta a parlare del nostro tribunale. Un impegno che vede oggi qui con noi l'Ordine degli avvocati per un impegno comune per mantenere aperto il Tribunale. Voglio evidenziare la sobrietà del presidente del Tribunale Bruno Giangiacomo che ha sempre lavorato per il territorio perché la giustizia potesse restare viva. Il Tribunale di Vasto è funzionale alla giustizia in considerazione degli episodi di cronaca e delle attività svolte dalle Forze dell’Ordine. Territorio che molto probabilmente ha bisogno più di altri di tutela e di giustizia”. In sintesi l’intervento del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca che ha partecipato all’incontro “Chiusura Tribunale: impatto per la società civile” che si è svolto a Vasto nella sala Aldo Moro.