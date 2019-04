San Vitale, oggi sfilata e processione: stasera il concerto di Alessio Bernabei

Domenica 28 aprile inizierà alle ore 8.30 la tradizionale sfilata dei trattori con le some partendo da via Montenero (pista di atletica Pietro Mennea). Alle ore 10.30 alla Villa comunale la rievocazione delle reliquie che raggiungeranno piazza San Vitale dove alle ore 11.15 sarà celebrata all’aperto la Santa Messa presieduta dal parroco della chiesa San Giuseppe, don Raimondo Artese.

Alle ore 18.00 partendo dalla chiesa di San Giuseppe verrà portata in processione la statua del Santo Patrono cui farà seguito la Santa Messa in piazza San Vitale, con la riproposizione della Pipizzera con il forte impegno del Comitato a recuperare questa tradizione popolare.

Alle ore 21.00 il concerto finale di Alessio Bernabei in piazza Papa Giovanni XXIII e in chiusura dei festeggiamenti fuochi pirotecnici di Pirò Fantasy che verranno accesi nella zona del nuovo polo scolastico in Melvin Jones ben visibili nei pressi della villa comunale.