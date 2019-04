Nell' ultima giornata del campionato di promozione abruzzese girone B la Us San Salvo giocherà in trasferta contro il Piazzano. I ragazzi di Mister Ciavatta sono già certi della permanenza nella categoria con anticipo di alcune giornate; il Piazzano invece potrebbe con una vittoria superare la zona play-out se la differenza reti sarà in vantaggio nei confronti delle dirette avversarie.