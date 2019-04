Trofeo podistico Città di San Salvo Memorial Dino Potalivo, tutto pronto per la 15° edizione

Sabato 22 giugno 2019, a San Salvo torna l'appuntamento con il Trofeo podistico Città di San Salvo Memorial Dino Potalivo, giunto quest'anno alla sua quindicesima edizione. Il percorso, lungo 10 km, attraverserà le vie della città: partenza e arrivo in via Istonia. Previste anche una gara non competitiva di 4 km e la 9a edizione di "Corrinsieme- corriamo insieme ai ragazzi down" in collaborazione con l'ARDA onlus. L’organizzaione è curata da ASD Podistica San Salvo.

Programma:

Ritrovo ore 17,00 in Via Istonia (di fronte villa comunale)

Partenze:

17,15 passeggiata nel centro storico con Nordic Walking e Walking apertaa tutti;

17,45 gara ragazzi;

18,15 partenza Corrinsieme;

19,30 gara competitiva e non competitiva

Per informazioni: Podistica San Salvo - Via Circonvallazione, 5/A 66050 San Salvo (CH) - Tel 347.6649637