San Salvo: gli agenti Pagano, Di Giacomo e Cilli premiati "Angeli della strada"

Importante riconoscimento a tre vigili urbani sansalvesi, Nicolino Cilli, Michele Di Giacomo e Nicola Pagano che questa mattina presso la sala Capozucco di Palazzo d' Mayo di Chieti sono stati premiati come "Angeli della Strada 2019" da Camillo Tatozzi, presidente Automobile Club. Gli agenti sono stati premiati per essersi distinti in un grave incidente stradale avvenuto lo scorso anno nella zona industriale di San Salvo.