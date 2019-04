Ilaria Cucchi domani in diretta telefonica per dialogare con gli studenti del Mattioli di San Salvo

Ilaria Cucchi interverrà dopo la visione del film “Sulla mia pelle” in assemblea d'istituto per dialogare con gli studenti.

Martedì 30 aprile, durante l’assemblea d'istituto, i nostri studenti hanno scelto di assistere al film “Sulla mia pelle" di Alessio Cremonini, che racconta la vicenda di Stefano Cucchi, giovane romano morto nel 2009 nell'ospedale penitenziario “Sandro Pertini”, sei giorni dopo essere arrestato.

La storia di Stefano è probabilmente la più nota tra quelle riguardanti gli abusi di membri delle forze dell’ordine, grazie alla battaglia portata avanti dalla sorella Ilaria, fondatrice e presidente della “Stefano Cucchi Onlus”.

Gli studenti si confronteranno anche in un dibattito sui temi della giustizia, della fiducia nelle Istituzioni, del potere dello Stato e della tutela dei diritti dei cittadini, ma avranno soprattutto l’occasione unica di interloquire proprio con Ilaria Cucchi, che interverrà eccezionalmente in diretta telefonica, subito dopo la proiezione del film, per portare la sua testimonianza e un saluto a tutta la scuola.