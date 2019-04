I ringraziamenti del Comitato Feste San Vitale

La buona riuscita dei festeggiamenti in onore di San Vitale anche quest’anno è stata realizzata con l’apporto dell’ intera popolazione sansalvese. Il ringraziamento da parte del Comitato Feste va a tutti coloro che hanno collaborato e contribuito nelle varie fasi del lungo percorso annuale che comincia con la rievocazione storica della consegna delle Reliquie del Patrono con accensione del Fuoco il 20 dicembre (leggi), nel mese di Aprile in un sabato precedente al 27/28 con la preparazione e la distribuzione delle tradizionali “Sagnitelle”(leggi) e la sfilata delle “Some” (leggi), le giornate dedicate ai “Taralli”(leggi), Processioni e Funzioni Religiose ( leggi). Tutto questo si potrà ripetere per sempre finché Dio vorrà intercedere la devozione dei fedeli e la generosità popolare al Glorioso Martire Vitale.

Si ringraziano in particolare tutti coloro che hanno partecipato alla questua, chi ha contribuito con olio e conserve, le macellerie De Francesco - Mucci - Torricella - Travaglini - F.lli Bruno - Punto Carne - D’ Addario, i Super Mercati Deco’ - Conad via degli Oleandri - Conad via di Montenero - Conad P.zza De Gaspari - Despar - Bottega del Gargano, Vito Checchia e Lia Di Fabio per le uova, i Forni D’ Achille - San Giuseppe - Raspa - Sapore Antico - Granatello - Fabrizio, il gruppo Scout, tutte le Donne e Uomini che hanno “ammassato”, a Zia Italia che ha anche cucinato i pranzi nelle giornate di preparazione, i foto amatori che immortalano gli attimi,

Si ringrazia l’ amministrazione comunale per quel minimo che riesce a reperire, le Forze Dell’ Ordine e l’associazione dei Carabinieri per l’ ausilio, a Don Vincezo e Don Beniamino per la partecipazione e un grazie speciale al Parroco Don Raimondo. Ringraziamo San Vitale che protegge e fa prosperare Noi, le Nostre Famiglie, le Nostre Terre, la Nostra Comunità e tutta la Nostra Città.

- Il Comitato Feste -