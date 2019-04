Domani riaprirà lo stabilimento balneare "Le Marinelle", sulle pareti l'immagine di Emiliana

Riaprirà domani lo stabilimento balneare "Le Marinelle" della famiglia Colitto. Anche se potrà sembrare tutto uguale per i turisti e i balneanti della prossima stagione estiva, quest'anno una cosa mancherà, il sorriso di Emiliana. I suoi lunghi capelli rossi e i suoi profondi occhi azzurri. Non mancherà di certo nei cuori della famiglia, delle persone che l'hanno conosciuta e che la ricorderanno per sempre. Un segnale di ripresa per la famiglia che sulle pareti della struttura ha appeso un dipinto, caro a papà Maurizio e a mamma Alida che ritrae Emiliana su una bicicletta mentre guarda il mare.