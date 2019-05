Elezioni comunali a Liscia: la sfida è tra Antonio Di Santo e Domenico Masciantonio

A Liscia la sfida è tra i candidati sindaci Antonio Di Santo e Domenico Masciantonio. Ha deciso di non partecipare alle elezioni il sindaco uscente Donato Di Giacomo che però è presente all'interno della lista "Tutti per Liscia" insieme a Gabriele Lucci, Angelo Valentini, Manuela Petronio, Arcangelo Battista, Fabio D'Ottavio, Agostino Di Santo, Ilaria Lalla e Antonio Mariani. "Quello che mi propongo è di continuare nel nostro operato tenendo sempre alta l'attenzione nei confronti dei cittadini", dice Antonio Di Santo, attuale vicesindaco che ha deciso di mettersi in gioco per "una questione di continuità", afferma. "Posso assicurare che ci impegneremo a intercettare nuovi finanziamenti regionali e provinciali, come fatto finora, per la sistemazione di alcuni tratti di strada, emergenza neve, vigilanza, oltre a evitare la piaga dello spopolamento", continua Di Santo, "La fiducia in questi cinque anni passati ce la siamo guadagnata".

All'opposizione si ripropone Domenico Masciantonio, ex sindaco, con la lista "Comunità e Territorio" formata da Marisa D'Ottavio, Tiziana Pomponio, Antonio Battista, Guido D'Aloisio, Fulgenzio Di Giacomo, Angelo Gabriele Di Giacomo, Dino Di Santo, Claudio Di Ciano e Samuel Aloè. "Sono stato sindaco di questa piccola comunità per tre mandati ed uno da vice sindaco", dichiara Masciantonio, "amministrando con trasparenza e legalita', sviluppo possibile e mantenimento del realizzato. Negli ultimi cinque anni la comunità e il territorio sono stati mortificati, risvegliando la voglia di tornare a fare politica vera tutti. I componenti della squadra hanno tutti una lunga esperienza e si sono proposti spontaneamente con gran voglia di comunicare con il loro operato", continua, "vorremmo far tornare a vivere la nostra pineta completamente incendiata nel 2015 e valorizzare il Santuario di San Michele, risorsa inestimabile per tutto il Vastese".