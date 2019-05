Partita di calcio tra comunità parrocchiale di Vasto e San Salvo

Oggi mercoledì 1 maggio 2019 alle ore 18:30 presso il campo di via Stingi a San Salvo si disputerà una partita di calcio solidale che vede scendere in campo i ragazzi della parrocchia di San Nicola,i ragazzi della comunità Papa Giovanni XXIII di Vasto e i ragazzi della casa famiglia di San Salvo " Aldo Moro".La partita all'inizio e la cena dopo sara' allietare dalla musica del DJ Lorenzo.La partita di pallone e' un modo per unire tutte le diverse realta' locali.Un ringraziamento sincero e sentito va ad:Angelo Di Bartolomeo,Franco Di Nucci e Giuliana (responsabile della casa famiglia "Aldo Moro"di San Salvo.Vi aspettiamo numerosi come sempre per tifare insieme a noi i ragazzi in campo con il nostro affetto e il nostro sostegno.Alla cena prendera' parte anche il parroco della parrocchia di San Nicola don Beniamino Di Renzo.