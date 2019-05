Spartan Race Orte 2019: emozioni forti per il team Change di Vasto FOTO

Il weekend del 27 e 28 aprile, a Orte si è tenuta la Spartan Race, l’appuntamento che ha visto la partecipazione di oltre settemila atleti provenienti non solo da tutta Italia, ma anche da diversi Paesi europei (e non solo). Dopo l’esperienza positiva ottenuta lo scorso ottobre durante la Spartan Beast di Barcellona, il team vastese Change Fitness ha confermato il proprio livello di competitività. Durante la Spartan Race di Orte hanno partecipato 18 atleti del team Change che si sono cimentati nelle gare Beast, Super e Sprint. Questo l’elenco dei partecipanti:

- Andrea Zaami

-Francesco Pracilio

-Andrea di Gregorio

-Christian Lalli

-Daniele Ciccarella

-Barbara D’Annunzio

-Marilena Falcione

-Vito D’Annunzio

-Faber D’Annunzio

-Alessandro Vitelli

-Luca Barbagallo

-Elio Giacomucci

-Giuseppe Barbagallo

-Giordano Chiara

-Concezio Parente

-Stefano Neri

Un plauso va a Salvatore Di Bono che ha preso parte alla Hurricane Heat di 12 ore. A differenza delle altre questa è una gara particolare, dove non ci sono chilometraggi e rilevazioni cronometriche, ma solamente l’obiettivo di raggiungere la meta finale. Si tratta di una gara di sopravvivenza, dove quelli che in altre gare sarebbero degli avversari diventano invece i migliori alleati. L’Hurricane Heat, che ha una durata di circa 12 ore, è infatti una sfida che si svolge a squadre (definite al momento prima di iniziare) durante la quale bisogna eseguire i comandi ricevuti e raggiungere l’agognata meta. Sacrificio, sudore, concentrazione, coraggio e determinazione; questi gli elementi che hanno contraddistinto gli atleti che hanno preso parte alla quarta edizione della Spartan Race di Orte. Una competizione che ha richiesto un’intensa preparazione, fisica e mentale, durante i mesi precedenti per una gara che è innanzitutto una sfida con sé stessi e poi, successivamente, contro gli altri. Una gara affascinante e faticosa, per chi vuole diventare un vero soldato, uno spartano moderno.

Il team Change Fitness di Vasto ha collezionato importanti risultati durante la Spartan Race di Orte 2019, che sono quelli di:

-Andrea Di Gregorio – 3° classificato Super - Age Group (40-44 anni) – Tempo: 1h 44m 29s

-Andrea Zaami – 4° classificato Super - Age Group (35-39 anni) – Tempo: 1h 48m 52s

-Francesco Pracilio– 9° classificato Super - Age Group (30-34 anni) – Tempo: 1h 54m 21s

Con enorme soddisfazione anche quest’anno l’Abruzzo e Vasto ha mostrato le incredibili qualità dei suoi migliori atleti.