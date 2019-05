San Salvo, al via il pellegrinaggio dei devoti di San Nicola per Bari

Sono partiti da San Salvo questa mattina per raggiungere la basilica di San Nicola di Bari i devoti di San Nicola che si sono incamminati in pellegrinaggio a piedi per raggiungere Bari in occasione dei festeggiamenti in onore di San Nicola, patrono della città pugliese. Dopo aver partecipato alla santa messa e ricevuta la solenne benedizione del parroco don Beniamino Di Renzo, i pellegrini sono usciti dalla chiesa e camminando all’indietro e senza dare le spalle all’altare, come da

Il principale punto di riferimento della compagnia dei pellegrini di San Salvo è Francesco Paolo Vennitti che partecipa a questo pellegrinaggio da più di 27 anni.