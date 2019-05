Parrocchia di San Nicola, mese di maggio di preghiera e riflessione con cinque catechesi

“L’importanza umana e territoriale del “ricordare” dicendo sempre la verità. Quando si dice la verità non bisogna dolersi di averla detta. La verità è sempre illuminante. Ci aiuta ad essere coraggiosi.” (Aldo Moro)

Leggere le orme di uomini e donne che con coraggio e tenacia hanno vissuto la loro fede nella vita quotidiana è sicuramente un’occasione per illuminare anche la strada di oggi e di domani.

E’ per questi motivi che la parrocchia di San Nicola torna a proporre in questo mese di maggio cinque catechesi, su cinque distinti testimoni di fede:

Il 3 maggio: don Primo Mazzolari;

il 10 maggio: Armida Barelli;

il 17 maggio: Coniugi Luigi Beltrame Quattrocchi e Maria Corsini;

il 24 maggio: Antonietta Meo (Nennolina);

il 31 maggio: Dietrich Bonhoeffer.

L’appuntamento, curato dagli adulti giovani di Azione Cattolica, è per i cinque venerdì del mese di maggio, alle ore 21. Subito dopo la catechesi comunitaria seguirà il “rosario itinerante per le strade della parrocchia” (partenza e rientro sempre in Chiesa).