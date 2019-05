San Salvo: rallentiamo il lungomare

Sono stati installati molti rallentatori sulle strade sansalvesi, un po’ ovunque ma non sul lungomare. Sfrecciare davanti al biotopo costiero a 100km orari ha il suo brivido ed è certamente comportamento di inciviltà di qualcuno ma forse un paio di rallentatori potrebbero scoraggiare quel comportamento.

Altro discorso sarebbe quello del voler ridare un senso al lungomare sansalvese in chiave turistica e ricettiva; in quel caso non basterebbero i rallentatori ma bisognerebbe avere idee e finanziarle.