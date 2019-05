La biglietteria della stazione di Vasto/San Salvo verso la chiusura

Da lunedì 6 maggio molto probabilmente chiuderà la biglietteria della stazione ferroviaria di Vasto/San Salvo. La motivazione dovrebbe essere quella di trasformare la biglietteria in "punto vendita più innovativo"? Che tradotto in parole più semplici eliminerà lo sportello con addetto lasciando solo self service automatico. Lo sportello non è soltanto un servizio ma l’unico punto di riferimento per gli utenti in una stazione dove passano tantissimi passeggeri al giorno.

Una situazione che provocherà non pochi disagi in vista anche della stagione estiva e della futura fermata del Frecciabianca.

La cosa ancora più grave è l'immoblismo e il silenzio delle amministrazioni comunali delle città che dovrebbero battersi per tutelare un servizio importante per tutto il territorio.