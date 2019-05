Inseguimento in A14, la Polizia Stradale di Vasto Sud recupera un furgone rubato

E' stato recuperato, dopo un inseguimento in A14, dalla Polizia Stradale di Vasto Sud un autocarro utilizzato per trasporti speciali a temperatura controllata. L’autista dopo non essersi fermto all'alt della Polizia ha cercato di fuggire accellerando, fino a quando, sentendosi braccato, ha abbandonato l’autocarro lungo la strada e ha scavalcato il guard rail fuggendo tra i campi facendo perdere le sue tracce. Il mezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.