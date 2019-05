Il Trail dei Trabocchi ed il posto del cuore

Domenica scorsa si è svolta la 5° edizione del Trial dei Trabocchi a Vasto e per puro caso ho avuto la possibilità di partecipare per la terza volta ma non è stato assolutamente come nelle prime due occasioni.

Infatti, a parte l’incontro con i miei amici Fabio ed Adolfo all’ultimo chilometro della gara, mi sono sentito abbastanza solo rispetto alle precedenti due edizioni.

Così sono andato a rivedere un mio scritto sulla gara, pubblicato dagli amici di Zona Locale, che ho il piacere di condividere.

“È nata quasi per scherzo in occasione della prima edizione del Trail del Trabocchi l'avventura di alcuni amici podisti capitanata dal padrone di casa Fabio (Podistica Vasto) che subito ha invitato alla suggestiva gara vastese, che si corre tra cielo, verde, sassi e mare il suoi amici fidatissimi Joao(Atletica Venafro) e Michele (Bancari Romani) i quali sono rimasti incantati dalla emozionante e inimitabile location, definita proprio dal Direttore Michele "il posto del cuore". Alla seconda edizione al gruppo di amici si è unito Antonello (Atletica Caserta) che ha potuto ammirare con i suoi occhi ciò che i loro amici gli avevano descritto della prima edizione.

All'ultima edizione disputata la scorsa domenica c'erano tutti (anche l'infortunato Joao con la sua bici) familiari compresi che hanno approfittato della singolare location per fare una salutare passeggiata dalla spiaggia di Punta Penna fino agli scogli di Punta Aderci dove, nell'occasione, ad attendere gli amici podisti che hanno fatto, durante il percorso, più selfie che chilometri di corsa, c'erano veramente tutti: Francesca, Lidia, Monica, Luciana, Anna, Fiorenzo, Adolfo ed i piccoli Ovidio e Luca, tutti con i cellulari in mano ad accogliere il gruppo di amici che per l'occasione vestivano tutti continua a leggere