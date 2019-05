Lo Sporting San Salvo al primo posto nella sesta edizione della Csi Lanciano Cup

Giornata di festa per tantissimi ragazzi di eta’ compresa tra 8 e 12 anni, che lo scorso 25 aprile in occassione del giorno festivo, si sono confrontati in gare di calcio in due categorie Piccoli Amici e Pulcini presso la struttura S. Gabriele di Vasto.

Tante gare disputate con inizio ore 9.00 fino alle ore 16.30, non nasconde la soddisfazione il coordinatore dell’evento Jose’ Ramundo (Responsabile del Centro Sportivo Italiano comitato di Lanciano), siamo alla 6ta edizione, curiamo ogni dettaglio nei minimi particolari ed ogni anno aggiungiamo qualcosa in piu’ che ci fa fare la differenza e il salto di qualita’, sia nella formula che nei gadget che regaliamo ai nostri ragazzini, quest’anno tutti i partecipanti hanno ricevuto un portachiave ed un orologio marchiati CSI e un ingresso gratuito per un giorno ad un villaggio. Abbiamo fatto un lavoro faticoso e impegnativo che ci ha regalato grandi soddisfazioni, dai complimenti dei dirigenti e genitori fino al sorriso e la gioia di tutti i ragazzini presenti. Un grazie va alla struttura S. Gabriele che ci ha accolto, a gli sponsor: Pasta La Molisana, Deco’ Vasto, Pyro Fantasy Vasto e Villaggio Miramare Torino di Sangro, e non per ultimo a chi ha permesso tutto cio’, allo staff del CSI Lanciano (Arbitri e Collaboratori). Conclude il responsabile con un arrivederci all’anno prossimo, dove stiamo gia’ lavorando per estendere ancora di piu’ questo bellissimo evento.

Classifica girone finale Piccoli Amici

1’ SPORTING SAN SALVO

2’ QUATTRO COLLI

3’ FUTSAL VASTO

4’ BAR MARTELLI LANCIANO

Classifica girone finale Pulcini

1’ QUATTRO COLLI

2’ FUTURA MONTEODORISIO

3’ SPORTING SAN SALVO

4’ FUTSAL VASTO