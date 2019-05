Padre Guglielmo Alimonti torna a Vasto domani sabato 4 maggio

Padre Guglielmo Alimonti torna a Vasto per incontrare i fedeli e gli ospiti della “Residenza per anziani San Pio” che porta il nome del santo di cui è diretto discepolo. “Quando assolvo un penitente, chiedo a Gesù di assolvere anche me – dice Padre Alimonti nei suoi scritti - Sulla patena offro ogni giorno a Gesù, alla Madonna, a San Francesco, a Padre Pio tutte le persone che si raccomandano alle mie preghiere, quelle che pregano per me, parenti, amici, benefattori, vicini e lontani, buoni e cattivi”. L’opera evangelica che il religioso porta avanti instancabilmente, per adempiere al compito che lo stesso San Pio gli diede durante i giorni passati insieme, fa tappa per la seconda volta nella struttura protetta per anziani a Vasto, a distanza di due anni e mezzo dalla prima, occasione in cui fu inaugurata la nuova sede di Via San Rocco 99. Alle 10.30 sarà disponibile per le confessioni e alle 11 celebrerà messa, a porte aperte a chiunque voglia partecipare per pregare insieme agli ospiti della struttura.

Biografia PADRE GUGLIELMO ALIMONTI Padre Guglielmo Alimonti nasce a Guardiagrele il 17 ottobre 1929 con il nome di Alessandro da Nicolangelo e Gentile Salvatore. Quarto di sette figli cresce in una famiglia operosa e timorata di Dio. La madre, terziaria francescana, lo educa all’amore di S. Francesco. Amorevolmente accolto dai frati che gli affidano piccoli servizi, ama trascorrere molte ore del giorno nella biblioteca, immerso nella lettura. Il 18 novembre 1944, maturata la sua vocazione, dopo una giornata di viaggio con mezzi di fortuna, giunge al Seminario cappuccino di Sulmona dove inizia il suo percorso di formazione per diventare sacerdote tra i Frati Minori Cappuccini della Provincia di Abruzzo. Viene ordinato sacerdote il 25 luglio 1956. Dopo diversi anni trascorsi con incarichi pastorali di assistenza spirituale agli operai delle fabbriche e all’Ordine Francescano Secolare è suo desiderio recarsi in missione in America Latina. L’incontro con Padre Pio cambia tutta la sua vita. Padre Pio stesso gli indica la sede della missione nella città di Pescara in Abruzzo: “Stai lì e prega per me”. Difatti qui nel 1977 inizia la sua testimonianza su Padre Pio e comincia a fondare i primi Gruppi di Preghiera di Padre Pio. Con il tempo ne fonda circa 400 e a Pescara presso il Convento dei Frati Minori Cappuccini si stabilisce il Centro Regionale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio della Regione Abruzzo. Le attività del Centro sono molteplici: dalla produzione e divulgazione di opuscoli per la preghiera, a libri di meditazioni e catechesi, alla produzione di canti originali ispirati alla spiritualità di S. Pio da Pietrelcina. Fulcro di tale intensa attività di preghiera è la Basilica Santuario dedicata alla Madonna dei Sette Dolori dove da ormai più di 30 anni Padre Guglielmo celebra la Santa Messa alle ore 6.00 di mattina.