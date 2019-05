Chiude la biglietteria alla stazione di Vasto/San Salvo, ma presto nuovi lavori di messa in sicurezza e modernità

“Avevamo appreso della prossima chiusura della biglietteria e ci eravamo già attivati per chiederne il mantenimento, ma Trenitalia in risposta alla nostra lettera del 18 luglio dello scorso anno ci aveva fatto sapere di avere in corso un programma di digitalizzazione e diversificazione della propria rete di vendita. Per la stazione di Vasto-San Salvo è una grossa perdita, pur considerando che sono attivi tre sportelli automatici”. Ad affermarlo il sindaco Tiziana Magnacca che nel contempo annuncia che a breve avranno inizio lavori già finanziati per la sistemazione, attesa da anni, della stazione di Vasto-San Salvo.

“Da tempo siamo impegnati, grazie all’interessamento costante avuta dal presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano, per ottenere da Rete Ferroviaria Italiana interventi di miglioramento infrastrutturale della stazione di Vasto-San Salvo. Nelle prossime settimane avremo modo di illustrare nel dettaglio le opere di miglioramento, messa in sicurezza e modernità che interesseranno la stazione di Vasto-San Salvo”, conclude il sindaco Magnacca.