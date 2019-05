Izzi, correre e lottare per l’US San Salvo

Dopo il ruolo fondamentale ricoperto quest’anno per la nostra US San Salvo mi sento in dovere di lasciare alcune righe di ringraziamento, iniziando con

tutti i tifosi e gli appassionati che ci hanno seguito durante il campionato sia in casa che fuori.

Nonostante il periodo “difficile” trascorso , lo spirito di squadra non è mai mancato, il gruppo è sempre stato unito dalla passione ed il rispetto per questa disciplina.

Ringrazio in particolar modo l’allenatore Dino Ciavatta subentrato a metà campionato e il suo Vice Gianni Guerra che attraverso i loro preziosi consigli ed insegnamenti ci hanno portati a non mollare fino alla fine, inoltre un ringraziamento va anche alla Presidenza, Dirigenti accompagnatori e il magazziniere.

Infine e non per importanza , ringrazio sponsor e imprenditori che ci hanno permesso di giocare anche questa stagione.

Tante le gioie e sconfitte ma con sacrificio e determinazione siamo riusciti ad andare avanti.

Correre e lottare da fine luglio ad oggi insieme ad amici come voi per me è stato davvero un piacere ...

Ormai mi sento “Sansalvese d’adozione”

e vi porto tutti nel Cuore! ❤️⚪