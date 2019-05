Terremoto e incendio a scuola: domani esercitazione con la Protezione Civile Arcobaleno

Giornata volta alla prevenzione e all’esercitazione quella in programma domani, sabato 4 maggio, presso la scuola primaria di via Verdi a San Salvo. L’iniziativa organizzata dalla Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo, che ha visto subito l’apprezzamento del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 2, dott. Vincenzo Parente, prevede l’evacuazione del plesso scolastico e l’intervento di alcune delle componenti del sistema di Protezione Civile. In seguito all’evacuazione della scuola per una scossa di terremoto sono in programma alcuni scenari che vedranno l’intervento dei volontari della Protezione Civile Arcobaleno, anche con le proprie unità cinofile, e dei sanitari della Croce Rossa Italiana Comitato di Vasto sede di San Salvo con l’ambulanza.

“La cultura della Protezione Civile - affermano i responsabili dell’Arcobaleno - è la base per affrontare qualunque calamità e per questo che bisogna partire dalle scuole e istruire i bambini che devono sapere come comportarsi e affrontare le situazioni di emergenza con l’auspicio che argomenti come la prevenzione, il soccorso e il volontariato diventino parte integrante della cultura dei più piccoli che va ricordato saranno i cittadini di domani. L’esercitazione, inoltre, è un valido strumento anche per i nostri volontari chiamati ad intervenire nelle varie emergenze. Nelle scorse settimane la nostra associazione nel traguardo del decimo anno dalla fondazione ha deciso, di festeggiare l’evento, impegnando il tempo e le risorse in attività di prevenzione ed esercitazione sopratutto nelle scuole e per queste ragioni abbiamo intenzione di riproporre eventi simili in altri istituti scolastici del territorio. Gli interventi di soccorso, che si svolgeranno sotto gli occhi dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e della dott.ssa Morena Serafini funzionaria della Protezione Civile della Regione Abruzzo, vedranno la partecipazione anche della Polizia Locale e dei Carabinieri”.