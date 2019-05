Frontale pauroso in contrada Piane di Marco

Poco dopo le ore 20 in contrada Piana di Marco è avvenuto uno scontro frontale tra due autovetture. Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause e responsabilità. Fortunatamente sembrerebbe che non ci siano gravi ripercussioni per i due guidatori: Un ragazzo di 25, che ha ricevuto le cure sul posto, e una donna di 40, che è stata però trasportata presso il nosocomio San Pio di Vasto per controlli sullo stato generale di salute.