Difesa dell’ambiente, gli studenti del Mattioli per l’Abruzzo al Festival dello sviluppo sostenibile

“Gli studenti del Mattioli di San Salvo mostrano il loro lato migliore partecipando al Festival dello sviluppo sostenibile, la più grande manifestazione internazionale dedicata alla sostenibilità dell’Agenda 2030. Mi complimento con le ragazze e i ragazzi, i loro docenti e la dirigente Annarosa Costantini perché San Salvo ospiterà l’evento abruzzese di questa lodevole iniziativa. Una dimostrazione viva che i nostri giovani sono in grado di raccogliere le grandi sfide per la difesa dell’ambiente”. Lo ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca nell’apprendere la risposta degli studenti del Mattioli al Festival dello sviluppo sostenibile in programma in Abruzzo venerdì 24 maggio dal titolo “Adottiamo un goal” con la realizzazione di 17 schede di progetto.

Ogni classe dell’Istituto tecnico commerciale svilupperà un Goal che in occasione del “Friday for future” presenterà nell’aula magna oltre alla diffusione del video realizzato dalla classe 3B per partecipare al concorso "Facciamo 17 Goal” aderendo alla lotta al cambiamento climatico e transizione energetica, innovazione tecnologica e futuro del lavoro, lotta alla povertà e alle disuguaglianze, salute e sicurezza alimentare, educazione e formazione continua, cooperazione internazionale, infrastrutture e mobilità sostenibile, dialogo interreligioso e futuro dell’Europa, protezione dell’ambiente e sviluppo economico. Il Festival 2019 affronta le grandi sfide per l’Italia di oggi e di domani che sono al centro del dibattito culturale e politico, coinvolgendo i cittadini e, in particolare, i giovani.