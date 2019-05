La Valtrigno di San Salvo presente al "Tour della Salute" a Pescara

Anche la Protezione Civile Valtrigno di San Salvo, del presidente Saverio Di Fiore, è presente nelle giornate di oggi e domani al "Tour della Salute", che quest'anno, giunto alla seconda edizione, partirà da Pescara per un nuovo viaggio itinerante, proponendo anche il format "Crescendo in Salute". Il doppio evento, dal prossimo week-end fino al 27 ottobre, toccherà le piazze di 14 regioni italiane, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza di uno stile di vita sano ed equilibrato al fine di prevenire le malattie croniche.

La manifestazione si tiene al Porto Turistico Marina, dalle 10 alle 20, con ingresso libero : oggi sabato 4 maggio il “Tour della Salute” è dedicato ad un target senior, mentre domani domenica 5 maggio “Crescendo in Salute” focalizzerà l’attenzione sui più piccoli e sull’universo della famiglia più in generale. La nuova edizione del tour gode del patrocinio del ministero del dell’Interno, si avvale della prestigiosa collaborazione di Federfarma e conta sul supporto non condizionato di Teva Italia.

Durante la due giorni pescarese, frutto della sinergia con la Camera di Commercio di Chieti Pescara e con Confesercenti Pescara, tra i tanti stand allestiti sui 3.000 metri quadrati del Porto Turistico Marina si parlerà di salute e prevenzione con ospiti competenti e altamente qualificati. I visitatori, inoltre, potranno sottoporsi a vari test di autodiagnosi e non mancheranno momenti ludici e di animazione. Da segnalare anche gli appositi spazi riservati ai bambini.

Nel ricco programma del fine settimana, tra i numerosi appuntamenti, spiccano le tavole rotonde “Sosia: la proposta di Asc per l’invecchiamento attivo” e “Formiamo Formazione – L’emergenza? Un gioco da bambini”, e i dibattiti “Malattia del cuore e diabete, prodotti della stessa pianta”, “Chi russa non riposa”, “Non ci vedo chiaro!”, “Invecchiare è un’arte”, “L’importanza dell’aderenza della terapia”, “Alimentazione del malato cronico” e “La psoriasi cos’è e come curarla”. L’evento “Story coking del corpo e dell’anima” mescolerà arte, cucina e salute, mentre per il mondo dei più piccoli è di particolare interesse la dimostrazione “Baby Sensory 0-13 mesi”. La giornata di sabato sarà inoltre allietata dallo spettacolo del noto artista abruzzese ‘Nduccio, oltre che da esibizioni coristiche e sfilate. Domenica mattina è prevista invece la premiazione del “Concorso di disegno”.