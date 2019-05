Gabriele Marchese sulla chiusura della biglietteria alla stazione, "Diventiamo sempre più periferia"

Avevo annunciato circa dieci mesi fa la possibile chiusura della biglietteria della nostra stazione ferroviaria. Il tutto e' rimasto nella totale indifferenza dei Comuni e dei rappresentanti istituzionali del territorio. Siamo arrivati al dunque e vi e' chi continua a tacere o chi come il Sindaco di San Salvo in un comunicato di giorni fa da per scontato la chiusura. #Sveglia ci stanno togliendo tutto, diventiamo sempre piu' periferia.

10 luglio 2018

"No alla chiusura della biglietteria della stazione ferroviaria Vasto-San Salvo.

E' da una settimana circa che la biglietteria della nostra stazione ferroviaria è chiusa e tutto tace.

Molto probabilmente l'unico addetto allo sportello starà facendo le meritate ferie.

Circola voce che dal prossimo 1° ottobre il servizio di bigletteria chiuderà in maniera definitiva.

Tale scelta arrecherà gravi disagi alle popolazioni del Vastese, alla nostra economia,al turismo, ed in particolare ai tanti giovani che quotidianamente viaggiano per motivi di studio.

E' alquanto singolare che una stazione molto frequentata ( le foto sono di stamattina) debba chiudere.

Mi auguro che i Sindaci, le istituzioni tutte, facciano sentire la propria voce al fine di scongiurare la perdita di un servizio importante per il nostro territorio."