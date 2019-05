San Salvo cerca il nuovo Comandante dei Vigili

Il Comune di San Salvo ha pubblicato l’avviso per le candidature a ricoprire il ruolo di comandante della Polizia Municipale.

“...il Comune di San Salvo intende procedere ad una selezione per il conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa, con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per il posto di Comandante Polizia Municipale – Responsabile dello Staff “Polizia Locale”, a cui è attribuita la funzione di datore di lavoro del personale assegnato, con riserva ai dipendenti di Area Vasta (Province e Città Metropolitane);

La posizione comporta:

 l’esercizio di tutte le funzioni attribuite dalla normativa vigente nazionale, regionale e regolamentare al Comandante del Corpo di Polizia Municipale;

 la gestione e l’organizzazione del Corpo di Polizia Municipale in coerenza con gli indirizzi di governo 2017-2022 definiti dal Sindaco;

La disciplina dettagliata delle funzioni assegnate al Settore Polizia municipale e politiche per la legalità e la sicurezza è contenuta nel Regolamento del Corpo di Polizia Municipale.

Requisiti per partecipare alla selezione

TUTTI i requisiti prescritti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione stessa:

a) capacità professionale ed attitudini specifiche richieste per ricoprire la posizione, in relazione

alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da realizzare derivata da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio continuativo presso corpi di Polizia Locale con inquadramento nella categoria giuridica D1;

b) Laurea in scienze giuridico - economiche (vecchio ordinamento universitario);

c) cittadinanza italiana;

d) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti per il

pensionamento;

e) iscrizione nelle liste elettorali;

f) possesso dei requisiti fisico/funzionali;

g) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per gli obbligati ai sensi di legge oppure

aver rinunciato irrevocabilmente allo stato di obiettore di coscienza ai sensi del comma 3

dell'art. 636 del D.Lgs. 66/2010 “Codice sull'ordinamento militare”;

h) possesso della patente di guida di categoria B;

i) possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 della legge 65/1986 per il conferimento da parte del

Prefetto della qualifica di Agente di P.S.;

j) di non aver subito procedimenti disciplinari ai quali sia conseguita l'applicazione della

sanzione superiore al rimprovero verbale nell'ultimo triennio; Non possono partecipare alla selezione coloro che:

 abbiano riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

siano stati destituiti oppure dispensati o licenziati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera, ai sensi dell'art. 55-quater del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Durata del contratto

La durata del contratto a tempo determinato non può essere superiore alla scadenza del mandato elettivo del sindaco in carica. Il contratto dovrà prevedere un periodo di prova di sei mesi di effettivo servizio, al termine del quale, in caso di valutazione non positiva delle attività esercitate, non potrà proseguire il rapporto di lavoro. L'assunzione in servizio dovrà avvenire entro i termini assegnati con la relativa comunicazione, previo accertamento dei requisiti richiesti per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

La risoluzione del rapporto ed il recesso avvengono nei casi previsti dalla legge, dal regolamento e dal contratto individuale. Il contratto è risolto di diritto nel caso l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 243 bis del TUEL.

Trattamento economico e giuridico

L’assunzione avverrà con contratto individuale di diritto privato previsto dai vigenti contratti

collettivi nazionali e decentrati per il personale non dirigenziale del comparto Regioni ed autonomie locali.

Il trattamento economico sarà commisurato allo stipendio tabellare della Categoria D1 a tempo indeterminato come previsto dal vigente CCNL Funzioni Locali.

Per gli aspetti giuridici si applicherà il CCNL del Personale non Dirigente del comparto Funzioni locali.

Modalità di partecipazione alla selezione

Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare domanda debitamente sottoscritta, utilizzando preferibilmente lo schema allegato al presente avviso. Alla domanda dovrà essere necessariamente allegato un curriculum formativo e professionale dettagliato, datato e sottoscritto e la fotocopia di un documento di identità. Nel caso di inoltro della domanda con schema diverso il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., il possesso di tutti i requisiti previsti dal bando.

La domanda, indirizzata al Comune di San Salvo, riportante sull'esterno della busta la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER COMANDANTE POLIZIA LOCALE”, può essere inoltrata, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:

 direttamente alla Protocollo del Comune di San Salvo, Piazza Papa Giovanni XXIII, 7, nei

seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e il martedì e il giovedì dalle

ore 16,00 alle ore 18,00;

 con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di San Salvo, Piazza papa Giovanni XXIII,

7 - 66050 San Salvo (CH);

 tramite posta elettronica certificata personale (PEC) inviando all'indirizzo

serviziopersonale@comunesansalvo.legalmail.it la domanda e il curriculum come documenti allegati al messaggio di posta elettronica certificata firmati digitalmente.

Termini di scadenza per la presentazione delle domande

La domanda, presentata secondo le modalità sopraindicate deve pervenire entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla selezione le domande pervenute oltre il termine prescritto. A nulla varranno eventuali ritardi del servizio postale. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per errate spedizioni.

Modalità di selezione

Per l’accertamento della professionalità innanzi richiesta sarà nominata con Determinazione del Responsabile del Servizio “Risorse Umane”, apposita Commissione selezionatrice secondo le modalità previste dall’art. 49 dell’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.M. n. 45 del 06.02.2001 nonché dalla normativa vigente in materia.

La scelta avverrà attraverso una procedura selettiva che terrà conto:

A. dell’esito di una prova culturale e attitudinale consistente in un colloquio afferente alle

materie attinenti al profilo da ricoprire e, tra l'altro, ai seguenti aspetti: ambiti organizzativi e gestionali propri delle materie professionalmente trattate nel ruolo da ricoprirsi; profili motivazionali di partecipazione alla selezione, visione ed interpretazione del ruolo dirigenziale, orientamento all'innovazione organizzativa, alla deburocratizzazione dei rapporti, allo snellimento delle procedure ed alle relazioni con l'utenza, prefigurazione di azioni e comportamenti per l'assolvimento delle attribuzioni, lavoro di gruppo e processi motivazionali, valutazione delle prestazioni e del personale coordinato, leadership come

strumento relazionale e produttivo, introduzione e gestione di sistemi incentivanti; la valutazione del colloquio si riferirà a criteri di preparazione, competenza, sensibilità, managerialità e capacità gestionale, organizzativa e professionale dimostrate, dal candidato, in relazione alla posizione da ricoprire.

B. dell’esito delle valutazioni comparate sui curricula presentati, tenendo conto in misura prevalente dell’attività di servizio svolta presso l’Ente di provenienza o altri enti nel profilo richiesto, dei titoli di studio posseduti ed eventuali altre esperienze lavorative attinenti alla professionalità del dipendente in relazione al profilo professionale richiesto, la partecipazione a corsi di formazione attinenti al posto da ricoprire, nonché del giudizio valutativo riportato negli ultimi tre anni tenendo conto anche di eventuali procedimenti disciplinari ai quali sia conseguita l'applicazione della sanzione superiore al rimprovero verbale nell'ultimo triennio.

La graduatoria verrà stilata assegnando fino ad un massimo di 30 punti alla prova di cui alla precedente lettera a) e fino ad un massimo di 10 punti alla valutazione dei curricula di cui alla lettera b), con la precisazione che la prova di cui alla lettera a) ed i curricula di cui alla lettera b) saranno valutati ciascuna complessivamente.

La valutazione operata ad esito della selezione condotta è intesa esclusivamente ad individuare la parte contraente legittimata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato. Pertanto, pur non avendo la graduatoria alcun valore comparativo, resta, in ogni caso, in facoltà dell'Amministrazione, nei limiti temporali di efficacia del predetto contratto individuale, di stipulare nuovo contratto individuale di lavoro con altro candidato partecipante alla selezione, in caso di risoluzione dell'originario contratto per qualsiasi causa intervenuta.

Pari opportunità

Il Comune di San Salvo garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003

Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici, esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini dei procedimenti di assunzione. Titolare del trattamento é il Responsabile del Servizio Risorse Umane, Rag. D'Annunzio Francesco.

La domanda di partecipazione alla selezione é da considerarsi istanza di avvio del procedimento e, pertanto, l’Amministrazione non darà nessuna comunicazione ulteriore rispetto a quanto previsto dall’art. 8 della L. 241/1990 e successive modificazioni.

Il responsabile del procedimento è Nicola Civitarese dell’Ufficio Risorse Umane.

San Salvo, li 03/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

f.to (Rag. Francesco D'Annunzio)

