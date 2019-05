Giro d'Italia a Vasto, venerdì 17 maggio scuole chiuse in città

In vista della tappa Vasto-L'Aquila del 102° Giro d'Italia, il sindaco Francesco Menna ha disposto, tramite ordinanza, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per il giorno venerdì 17 maggio 2019, con conseguente sospensione delle attività didattiche e chiusura dei relativi uffici amministrativi.

Il provvedimento è esteso a tutto il personale scolastico, sia docente che A.T.A.

"Considerato che l’evento sportivo interesserà un ampio perimetro urbano e contemporaneamente determinerà un ingente afflusso di pubblico, proveniente dal territorio comprensoriale, regionale e nazionale - si legge in una nota -, per garantirecondizioni di sicurezza per i residenti, gli sportivi ed il pubblico che assisterà alla manifestazione si è ritenuto necessario adottare misure a tutela della pubblica incolumità, limitando gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio".

La partenza della tappa avverrà nel centro storico, in piazza Rossetti.