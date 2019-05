Incidente tra camion e furgone in A14, chiuso il tratto tra Vasto nord e Vasto sud

“Sulla A14 Bologna-Taranto tra Vasto Nord e Vasto sud in direzione di Bari – fa sapere Autostrade per l’Italia – è stata disposta la chiusura del tratto a seguito del tamponamento tra un camion ed un furgone all’ altezza del km 445 in presenza di un cantiere. All interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 1 km di coda.

E’ stata disposta l’ uscita obbligatoria a Vasto Nord con rientro in autostrada a Vasto Sud dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

In direzione di Bologna si sono formati 2 km di coda ed il traffico scorre su una sola corsia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’italia e tutti i mezzi di soccorso.