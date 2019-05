San Salvo ha di nuovo la sua libreria, il Molière bistrot letterario FOTO

San Salvo ha di nuovo la sua libreria: il Molière bistrot letterario in via Duca degli Abruzzi 37b.

L'ex Herzog riapre i battenti e cambia luogo, nome e un pochino anche lo spirito, trasformandosi in un bistrot (nel 1800 il bistrot era un'osteria-piccolo caffè francese, nel quale molti scrittori si rifugiavano per creare i loro capolavori, non avendo il denaro per riscaldare le case o le camere in cui abitavano, e si trasformò pian piano in luogo di incontro di artisti, letterati, attori, palcoscenico di giochi e spettacoli, ed anche di riunioni politiche.)

La libreria indipendente Moliere bistrot letterario vuole continuare a dar vita alle diverse iniziative culturali che hanno caratterizzato in precedenza Herzog bookbar

(Herzog si classificò al primo posto al premio CambiaMenti 2016 CNA Young, diventando velocemente un punto di riferimento culturale nel comprensorio)

Molière è una libreria indipendente che sceglie liberamente i libri da proporre, spaziando anche tra le case editrici indipendenti più interessanti, intende continuare il cammino nell'imprenditorialità educativa, proseguire nell'organizzazione di eventi, dibattiti, presentazioni editoriali di spessore, reading, letture animate per bambini, laboratori creativi, gruppi di lettura, corsi, concerti, convegni, rassegne, bookcrossing ecc., essere ancora di più una fabbrica indipendente e uno scambio di idee, un punto d'incontro tra eventi e energie, discussione vivace su cultura ideali opinioni opportunità e sogni, un luogo per nutrire mente e corpo, dove ognuno possa sentirsi a casa e protagonista, libero di fare le sue proposte rinfrancati dall'aroma di un caffè o di un bicchiere di vino o di birra, magari anche con l'aperitivo letterario anzi, pure con l'happy hour letterario.

E Moliére, Jean-Baptiste Poquelin, il geniale poliedrico prolifico incredibile attore e commediografo francese, precusore del rinnovamento teatrale che inizierà ad esprimersi con Carlo Goldoni solo un secolo più avanti, modello e maestro di Dario Fo, ne interpreta appieno lo spirito e il nuovo corso.

Sempre più indipendente (Molière non percepisce e non ha mai percepito finora un solo euro di sovvenzionamento pubblico) Molière è libreria, bar e caffè, ed è aperto tutti i giorni tranne il martedì.