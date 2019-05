Tradizione e innovazione: il binomio vincente della Kaaral

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Dietro il nome dell’azienda Kaaral, oggi indice di internazionalità e modernità, si nasconde un forte richiamo alla tradizione. Esso nasce dal soprannome attribuito alla famiglia fondatrice Vitulli, “Callaral”, che nel dialetto locale fa riferimento agli esperti artigiani della lavorazione del rame. Il simbolo (una sorta di “baffo”) sulla prima “a” che compare nel logo dell’azienda richiama la lettera “l” contenuta nel soprannome della famiglia Vitulli.

Fondata nel 1981, oggi situata nella zona industriale di San Salvo, l’azienda realizza prodotti cosmetici per la cura dei capelli, che spaziano dai più comuni shampoo e condizionanti a prodotti di punta quali lozioni e tinte professionali.Di queste ultime, presenti inpiù di 400 tipologie differenti di colorazioni, la Kaaral vanta la vendita, solo nello scorso anno, di circa 5 milioni di pezzi destinati ai saloni di bellezza degli oltre 35 Paesi che rifornisce. Sebbene il target primario siano gli studi professionali, è possibile acquistare molti dei prodotti sul sito ufficiale www.kaaral.com. Ad oggi il catalogo conta più di 100 prodotti ed è in costante aggiornamento; grazie alla continua ricerca scientifica svolta nel laboratorio interno dell’impresa, ogni tre mesi un nuovo prodotto viene lanciato sul mercato.L’ultima uscita è la linea K05 Revitae: innovativa, stimolante, energizzante, si compone di shampoo e lozione che favoriscono la ricrescita del capello in sole dodici settimane.

Tutto, dalla formula elaborata in laboratorio, passando per la produzione, al design dei flaconi e delle confezioni progettati dal reparto grafico, è realizzato in azienda, rendendola completa sotto ogni punto di vista. A questo contribuisce l’attenzione che la Kaaral riserva alla formazione e all’aggiornamento degli hairstylist che credono nel brand. Due sono le scuole tecniche locate nella sede principale dell’azienda dove, periodicamente, i profondi conoscitori dei prodotti Kaaral trasmettono le loro conoscenze mediante sessioni di training teoriche e pratiche. Alle quattroaccademie italiane si aggiungono altre 36 presenti all’estero, che permettono uno sviluppo capillare del marchio.

Qualità, trasparenzaeattenzione al dettaglio sono punti chiave nell’operato della società e questo le ha permesso di essere la prima azienda in Italia ad aver ottenuto il prestigioso “Certificato di Eccellenza” nel campo della cura dei capelli, conseguito grazie a quattro riconoscimenti, tra i quali due per ambiente e sicurezza.Caratterizzante è l’impegno della Kaaral nel valorizzare l’economia del territorio rifornendosi prioritariamente dalle imprese locali e nell’utilizzo di energia rinnovabile proveniente dall’impianto fotovoltaico installato sul tetto dell’azienda.

Fin dai primi passi che ha mosso nel settore, la Kaaral ha saputo coniugare perfettamente la tradizione con l’innovazione e lo sviluppo, risultando unica nel suo genere e orgoglio del territorio.