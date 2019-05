San Salvo, la consigliera Carla Esposito ha aderito alla Lega Salvini

Altra importante novità nello scenario politico di San Salvo, la consigliera comunale Carla Esposito ha aderito alla Lega Salvini Abruzzo.

La Esposito si riconosce nei valori, nelle idee e nei programmi della Lega, e infatti già ieri era attiva presso il gazebo in piazza Papa Giovanni XXIII per la raccolta firme sulla proposta di legge del nostro partito.

La sua adesione è stata accolta ben volentieri dal Coordinamento Cittadino, vero regista ed ispiratore di questa scelta, a cui va riconosciuto il merito di lavorare sodo ed in maniera proficua.

La Lega Salvini Abruzzo di San Salvo sta crescendo giorno per giorno nella provincia Teatina. Quest'ultima adesione è motivo di ulteriore crescita per il Partito, che già aveva ricevuto una marcia in più grazie alle precedenti adesioni del sindaco Tiziana Magnacca e dei 2 consiglieri di maggioranza De Nicolis e Faga.

Il Coordinamento Cittadino Ringrazia i Commissari Provinciali, che insieme al Coordinatore Regionale onorevole Bellachioma Giuseppe hanno dato il benestare per questa nuova adesione che arricchisce la "SQUADRA".