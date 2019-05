Angiolo Pellegrini agli studenti del Pantini-Pudente: ‘la mafia ha paura della cultura’

Si è tenuta stamani 6 maggio la presentazione del libro ‘Noi, gli uomini di Falcone’ presso l’Auditorium del ‘Liceo Artistico Pantini Pudente’.

A parlare con alunni, docenti e dirigenti è stato l’autore del libro, il Generale Angiolo Pellegrini, presentato e moderato dall’avv. Antonio Cilli, fondatore di Cittanet.

“Spesso – ha detto Pellegrini - si dimentica o si ricorda la storia in maniera distorta. Queste le principali ragioni per cui ho deciso di scrivere questo libro. Si tratta di una cronistoria di eventi, ma anche di un testo ricco di sentimento per aiutare i giovani a capire l’importanza della giustizia e della legalità”.

L’evento, organizzato dall’Università delle Tre Età di Vasto, è stato arricchito dalla partecipazione straordinaria, in videoconferenza, della dott.ssa Maria Falcone, sorella del compianto giudice Giovanni Falcone.

“A quanti chiedevano a Giovanni del perché continuasse a fare tutti quei sacrifici, lui rispondeva che lo faceva per lo spirito di servizio, per quel senso del dovere e della professionalità che ognuno di noi deve sempre avere e per il rispetto delle istituzioni. Per questo morì Giovanni e ci lasciò così giovane”, con queste parole Maria Falcone ha voluto trasferire ai partecipanti il senso e il valore dell’esempio che il compianto giudice ha lasciato dietro di sé.

Presenti all’incontro il Sindaco di Vasto Francesco Menna, il presidente dell’Anci Abruzzo Luciano Lapenna, il comandante della Polizia Municipale Giuseppe del Moro, il comandante dell’Arma dei Carabinieri, Antonio Castrignanò e altri uomini della locale stazione, il presidente dell’Associazione Vastese della Stampa, Nicola D’Adamo, e le dirigenti scolastiche Anna Orsatti, Maria Grazia Angelini e Nicoletta del Re.

Guarda la video intervista