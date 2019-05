Concluso il Congresso Nazionale del Psi, l'Abruzzo punta su Gabriele Barisano

Si conclude il Congresso Nazionale del Psi, il primo dopo la nomina del nuovo segretario, il giovane avvocato Enzo Maraio. La mattinata ha visto impegnati i consiglieri nell’elezione degli organi direttivi. Alla massima carica rappresentativa l’ex segretario Riccardo Nencini.

Grande successo per la compagine abruzzese alla Direzione Nazionale che potrà contare su Gabriele Barisano, già Coordinatore della Provincia di Chieti, Antonio Gabriele Frezza, Gianni Padovani e Massimo Carugno, così come del Segretario Regionale Giorgio D’Ambrosio.

Un risultato importante per un partito che in Abruzzo è in grande ripresa, soprattutto a seguito dell’alleanza con +Europa, progetto mirato alle elezioni europee del 26 maggio ma che conta di essere portato avanti in ragione della vicinanza degli principi e degli obiettivi.

Nella seconda parte del congresso, l’hotel Quirinale ha ospitato la leader di +Europa, Emma Bonino e le 5 candidate del Psi: Pietrina Putzolu, Rita Cinti Luciani, Maurizia Bertoncino, Carlotta Caponi e Simona Russo (candidata nella nostra circoscrizione).

Una sfida importante che Enzo Maraio, propone agli italiani.

Cinque donne, cinque socialiste, cinque capilista, per un’Italia più coraggiosa, più libera, più europea.

