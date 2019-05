Giro d'Italia a Vasto (4 di 13): 1959, la partenza dei campioni da piazza Marconi

Prosegue a Vasto la festa per la partenza della decima tappa del Giro d'Italia.

Il mattino del 25 maggio raduno e punzonatura a piazza Marconi, e partenza per la tappa di 148 chilometri alla volta di Teramo. Il plotone, formato dai 110 corridori ancora in gara, sfila lungo le vie principali della città per ricevere l'ultimo saluto e i meritati applausi dei tifosi vastesi.

Sulle colonne del Corriere della Sera, l'inviato Giovanni Mosca, pubblicava un lungo articolo sottolineando alcune note di colore della nostra città.

Questo il racconto del giornalista: "Lasciamo Vasto col tenero, commosso ricordo d'una città tra le più care ed ingenue del mondo. Un'ingenuità antica, da secolo decimonono, quando si scriveva sui muri, in occasione d'una visita di deputati: «Viva gli onorevoli parlamentari della provincia!». Così è scritto ancor oggi.